Iran, Mogherini: è buon accordo

"E' una giornata storica ed un grande onore annunciare che abbiamo raggiunto un accordo sul nucleare iraniano. Abbiamo reso il mondo più sicuro". Così si è espressa l'Alto rappresentante Ue Federica Mogherini aggiungendo: "Questo non è solo un accordo, ma un buon accordo per tutte le parti". Le fa eco il ministro degli Esteri iraniano Mohammad Javad Zarif: "E' un momento storico, l'accordo non è perfetto ma è il migliore che potevamo raggiungere".