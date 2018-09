Iran, Mogherini all'Onu: su accordo mi attendo passi concreti

"Mi aspetto che non solo riconfermeremo il nostro impegno politico sulla piena attuazione dell'accordo sul nucleare con l'Iran, ma adotteremo dei passi operativi per garantire che questo accada nei prossimi mesi". Loo ha detto l'Alto Rappresentante degli Affari Esteri per l'Ue, Federica Mogherini, prima della riunione dei 5+1 a margine dell'Assemblea Generale dell'Onu a New York.