Iran, Macron in visita nel 2018: "Invitato da Rohani"

Il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, ha avuto un colloquio telefonico nel pomeriggio con l'omologo iraniano Hassan Rohani. Nella telefonata si è parlato, fra l'altro, di "una visita in Iran del presidente francese, su invito del presidente Rohani". Si tratterebbe del primo viaggio di un capo di Stato francese in Iran dal 1971. Fonti iraniane precisano che l'invito sarebbe stato fatto per il 2018.