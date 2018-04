Iran, Macron a Usa: su accordo nucleare non c'è un piano B

"Non c'è un piano B se gli Usa decidessero di uscire sull'accordo nucleare iraniano sottoscritto nel 2015". Lo ha detto il presidente francese, Emmanuel Macron, in vista della sua visita di Stato di tre giorni negli Stati Uniti. Macron ha inoltre spiegato di voler chiedere a Donald Trump di "non abbandonare l'accordo perché non ci sono opzioni migliori".