Iran lancia esercitazioni militari dopo nuove sanzioni Usa

L'Iran ha dato il via a una nuova esercitazione militare per testare il potenziale difensivo e la prontezza di reazione nei confronti di "qualsiasi tipo di minaccia". Le manovre arrivano nel pieno delle tensioni degli ultimi giorni scaturite dalle nuove politiche del presidente americano, Donald Trump, tra cui l'annuncio di nuove sanzioni da parte degli Stati Uniti nei confronti dell'Iran per un test missilistico tenuto nei giorni passati.