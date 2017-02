Iran, l'ayatollah Khamenei: "Trump ha mostrato il vero volto degli Stati Uniti"

Nel suo discorso, Khamenei ha annunciato che gli iraniani "risponderanno alle dichiarazioni del presidente americano con sfilate e manifestazioni", in programma venerdì per celebrare il 38esimo anniversario della vittoria della Rivoluzione islamica che rovesciò il regime dello scià di Persia nel 1979.



"Perché dovremmo ringraziare Obama?" - "Trump dice che dovremmo essere grati a Obama. Perché? Dovremmo essere grati a lui per l'Isis? Per aver acceso il fuoco in Iraq e Siria, o per il suo sostegno aperto nel 2009 ai disordini in Iran?", ha domandato Khamenei. "E' stato Obama a portare le sanzioni paralizzanti per la nazione iraniana", ha affermato ancora l'ayatollah per il quale, tuttavia, l'ex presidente americano "non ha potuto raggiungere il suo obiettivo e nessun nemico può paralizzare l'Iran".



L'affondo di Trump - "L'Iran sta giocando con il fuoco. Non si rendono conto di quanto il presidente Obama è stato gentile con loro. Io no!", aveva scritto venerdì su Twitter il tycoon, poco prima dell'annuncio di sanzioni mirate contro Teheran in risposta a un test missilistico iraniano il 29 gennaio.