Iran, l'Assemblea degli esperti e il Parlamento vanno ai moderati

15 donne elette in Parlamento, 5 al ballottaggio - Per quanto riguarda il Parlamento, rimangono vuote alcune decine di seggi, che saranno occupati dopo il ballottaggio di fine aprile, a cui prenderanno parte 33 conservatori, 33 riformisti e 44 indipendenti. Ben 15 donne sono entrate nel nuovo Majlis, secondo dati ufficiali forniti dal ministero degli Interni. Si tratta di un numero record, mai raggiunto dal 1979. Altre 5 candidate sono in lizza per il secondo turno.



Assemblea degli esperti, 59% seggi a moderati - Nell'Assemblea degli esperti i moderati hanno raggiunto il 59% dei seggi. Sia il presidente Hassan Rohani sia l'ex presidente Akbar Hashemi Rafsanjani sono risultati eletti insieme con altri 52 alleati nell'Assemblea che conta 88 seggi. Il potente organismo elettorale è incaricato della nomina della Guida suprema e, alla morte dell'attuale, l'ayatollah Ali Khamenei che ha ora 76 anni, deciderà la prossima.



A Rohani e alleati 15 su 16 seggi di Teheran - Nel dettaglio, i risultati finali delle elezioni in Iran mostrano che il presidente moderato Hassan Rohani e i suoi alleati hanno ottenuto 15 dei 16 seggi riservati a Teheran nell'Assemblea degli esperti. Lo ha riferito l'agenzia di stampa Irna. Solo un conservatore è stato eletto nel collegio della capitale, Ahmad Jannati, arrivato sedicesimo. Tra i conservatori che hanno perso il proprio seggio ci sono Mohammad Yazdi, presidente dell'Assemblea, e Mohammad-Taghi Mesbah-Yazdi, ultraconservatore ritenuto mentore spirituale dell'ex presidente Mahmoud Ahmadinejad.