Iran: Isis per noi non è minaccia

"L'Isis non è al livello di poter minacciare la sicurezza dell'Iran". A sostenerlo è il viceministro dell'Interno iraniano Hossein Zolfaghari, citato dall'agenzia di stampa iraniana Fars. "Alcuni media stranieri - ha sottolineato - dicono che l'Isis è vicino al confine con l'Iran, ma non è vero, non è nemmeno in grado di avvicinarsi a quel confine".