Iran,in carcere ex vice Ahmadinejad

E' finito in carcere un altro ex vice presidente di Mahmud Ahmadinejad, Hamid Baghaei, dopo la condanna dei mesi scorsi a cinque anni di carcere per Mohammad Reza Rahimi. Quest'ultimo era stato condannato per corruzione, un fenomeno per il quale vi sono molti sospetti sugli uomini legati all'ex presidente, in particolare negli ultimi anni del suo mandato.