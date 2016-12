00:00 - E' di nuovo in sciopero della fame Ghoncheh Ghavami, la giovane attivista irano-britannica condannata a un anno di prigione per aver cercato di assistere a giugno a Teheran a una partita maschile di pallavolo. Lo riporta la Bbc citando sua madre. Ghavami, 25 anni, aveva già condotto un'analoga protesta contro la sua detenzione illegale mentre era in attesa di giudizio. La condanna ha generato sdegno e allarme in Occidente.