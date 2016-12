Iran e 5+1 al lavoro sul nucleare

Il ministro degli esteri iraniano Javad Zarif ha annunciato che rappresentanti dell'Iran e delle potenze mondiali del gruppo dei 5+1 si incontreranno oggi per iniziare a mettere insieme gli elementi per la stesura dell'accordo definitivo sul programma nucleare iraniano. L'incontro precede il tavolo, che comincerà lunedì prossimo in Europa, per definire il documento finale.