Iran: dietro gli scontri a Doroud la mano dei servizi segreti stranieri

Dietro gli scontri a Doroud, in Iran, c'è la mano dei servizi segreti stranieri e di gruppi dissidenti. Lo ha affermato il vicegovernatore della provincia Habibollah Khojastepour, aggiungendo che "l'esercito e le forze di sicurezza non hanno sparato sui manifestanti". Secondo i dati ufficiali 2 persone sono rimaste uccise e altre 6 ferite nelle manifestazioni contro il carovita. Durante le proteste, sono stati bloccati Instagram e Telegram.

Oscurati Instagram e Telegram per "mantenere la pace" - Instagram e Telegram sono stati bloccati in Iran "per mantenere la pace". Lo ha annunciato la tv di Stato iraniana, dopo che l'amministratore delegato di Telegram, Pavel Durov aveva denunciato via Twitter il blocco dell'app. Le autorità iraniane hanno limitato l'accesso a social network sui telefoni cellulari, dopo tre giorni di proteste in diverse città del Paese contro il carovita e la disoccupazione.



Le autorità accusano gruppi contro-rivoluzionari, con sede all'estero, di utilizzare i social, soprattutto Telegram, per esortare la popolazione a manifestare usando bombe molotov e armi da fuoco.