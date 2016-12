Iran, cortei contro esecuzione imam

Monta la protesta in Iran dopo l'esecuzione in Arabia Saudita del leader religioso sciita Nimr al-Nimr. Studenti delle scuole coraniche sono scesi in piazza nella città di Qom, sventolando le foto del dissidente ucciso. Lo riferisce l'agenzia iraniana Mehr, aggiungendo che domenica gli studenti scenderanno in piazza a Teheran per marciare verso l'ambasciata saudita. Per protesta, i religiosi del Paese hanno annunciato la sospensione dei loro corsi.