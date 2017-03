Iran, coppia condannata a morte per aver creato una setta

Un uomo e una donna sono stati condannati a morte a Teheran per aver creato una nuova setta. Lo ha riferito il procuratore generale della capitale iraniana, Abbas Jafari Dolatabadi, precisando che la coppia è accusata in particolare di aver incoraggiato alcune persone a relazioni sessuali illegali. I due sono stati definiti "corrotti sulla terra", una condotta che per le leggi islamiche prevede la condanna a morte.