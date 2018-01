Iran, convocata per oggi riunione Consiglio di sicurezza Onu

Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite è convocato oggi per una riunione di emergenza sulla situazione in Iran su richiesta degli Stati uniti. Lo ha comunicato la presidenza del consiglio kazaka. La riunione avrà luogo alle 15 (22 in Italia) ed è stata criticata dalla Russia che stima le manifestazioni in Iran non di competenza del Consiglio di sicurezza e non esclude di richiedere un voto di procedura per bloccare il dibattito.