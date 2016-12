Iran, bus nel fiume: 25 morti

Terribile incidente stradale in Iran, dove un autobus è finito in un fiume causando la morte di almeno 25 turisti iracheni e il ferimento di altri 15. L'incidente è avvenuto in una strada che collega la città settentrionale di Karaj ad una destinazione turistica sul Mar Caspio. L'Iran ha uno dei peggiori record di sicurezza del traffico del mondo, con più di 400mila incidenti e 18mila vittime l'anno.