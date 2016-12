Iran, Barack Obama apre alla Russia "E' stata di aiuto, Putin mi ha sopreso"

Questa volta "non avremmo raggiunto questo accordo se non fosse stato per la volontà della Russia di rimanere con noi e con gli altri partner del 5+1 nell'insistere per un accordo solido". Il numero uno degli Stati Uniti si è detto anche "incoraggiato" dal fatto che il presidente russo lo abbia chiamato un paio di settimane per discutere della delicata situazione in Siria e del futuro del regime di Assad.



La telefonata a Putin: "Grazie per il ruolo della Russia" - Obama ha avuto un colloquio telefonico con Putin. Lo afferma la Casa Bianca. La telefonata è avvenuta mentre Obama si trovava sull'Air Force One. Obama ha ringraziato il leader del Cremlino per "il ruolo significativo giocato dalla Russia per il raggiungimento di una pietra miliare come l'accordo con l'Iran".



"Io come Reagan e Nixon con Urss e Cina" - Per spiegare il suo approccio nei confronti dell'Iran, Obama ha paragonato il suo operato a quello di suoi due illustri predecessori: "Io come Richard Nixon con Cina e Ronald Reagan con Unione Sovietica". "Ci sono molte cose che mi distinguono da Ronald Reagan - ha dichiarato il presidente Usa - ma lo ammiro per la sua capacità di riconoscere che se c'era la possibilità di un accordo verificabile con l'impero del male, che perseguiva la nostra distruzione e poneva una minaccia ben maggiore dell'Iran, allora ne valeva la pena". E ha aggiunto: "Su molti punti ero in disaccordo anche con Nixon, ma lui capì che c'era la possibilità che la Cina prendesse una strada diversa".



"Il dialogo con l'Iran deve andare avanti" - "L'accordo sul nucleare è per evitare che l'Iran abbia la bomba. Ma il dialogo deve andare avanti a tutto campo, nonostante le differenze. E speriamo che Teheran cominci a comportarsi diversamente nella regione, meno aggressiva e meno ostile", ha concluso il presidente Usa.