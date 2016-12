Iran avverte: stop sanzioni o non firmiamo l'accordo sul nucleare

15:10 - Il presidente iraniano Hassan Rohani avverte che Teheran non firmerà l'accordo sul suo programma nucleare a meno che "tutte le sanzioni economiche non siano revocate immediatamente". Lo ha detto alla cerimonia per la Giornata della tecnologia nucleare. Anche per la guida suprema dell'Iran, Ali Khamenei, "l'accordo deve rimuovere tutte le sanzioni".

"Non firmeremo alcun accordo - ha ribadito Rohani citato dall'Irna - a meno che tutte le sanzioni non vengano cancellate il primo giorno della sua applicazione". L'Iran ha sempre sostenuto questa tesi, per voce del ministro degli esteri Javad Zarif e della sua squadra di negoziatori, in vista della firma dell'accordo finale prevista entro il 30 giugno.



Nella scheda diffusa dagli Usa dopo l'intesa di Losanna si parla invece di "sospensione" delle sanzioni europee e statunitensi solo quando l'Aiea avrà compiuto i passi concordati e di possibile ripristino nel caso di inadempienza. Sulla stesse linea si sono espressi sia il presidente Usa Barack Obama, che ha parlato di rimozione graduale e condizionata, che il presidente francese Francois Holland.



Nella dichiarazione congiunta del 2 aprile a Losanna si parla di "fine" delle sanzioni Usa e Ue "contemporaneamente alla applicazione da parte dell'Iran, verificata dall'Aiea, degli impegni presi" da Teheran.



Khamenei: "Intesa Losanna non è vincolante" - Per la Guida suprema dell'Iran Ali Khamenei l'intesa raggiunta a Losanna sul nucleare il 2 aprile "non è vincolante". Per tali ragioni Khamenei ha detto di non essere "né a favore né contro" l'accordo. Il leader, che non si era ancora espresso, ha aggiunto che quanto definito finora non garantisce nulla sugli esiti del negoziato.



"Accordo deve rimuovere tutte le sanzioni" - "Tutte le sanzioni dovrebbero essere rimosse non appena viene raggiunto l'accordo. Se la rimozione delle sanzioni dipende da un altro processo, perché hanno cominciato a negoziare?", si è chiesto Khamenei con un tweet dal suo account dedicato al negoziato.