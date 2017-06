Iran, attacco al Parlamento: effettuati altri arresti di sospetti

Oltre 60 persone sospettate di fiancheggiare il terrorismo sono state arrestate in una serie di operazioni di polizia a Teheran. Lo ha annunciato il capo della polizia iraniana, Hossein Ashtari, precisando che ci sarebbero legami tra gli arrestati e gli attacchi terroristici al Parlamento e al mausoleo di Khomeini. Salgono a oltre 110 gli arresti ufficiali effettuati negli ultimi giorni in Iran in relazione agli attacchi di mercoledì scorso.