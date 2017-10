Iran annuncia la condanna a morte di "una spia del Mossad"

Il procuratore di Teheran, Abbas Jafari-Dowlatabadi, ha annunciato la condanna a morte di un "agente del Mossad", colpevole di aver passato a Israele informazioni su 30 scienziati nucleari e militari, tra cui due che rimasero uccisi nel 2010, "in cambio di soldi e della residenza in Svezia". Il condannato potrebbe essere il medico iraniano Ahmadreza Djalali, che ha lavorato a lungo in Italia e che fu arrestato a Teheran nel 2016.