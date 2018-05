Iran, Aiea: no indizi sviluppo bomba nucleare dopo 2009

L'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea) ha ribadito in un comunicato, citando un suo rapporto del dicembre 2015, che non ha "alcuna indicazione credibile di attività in Iran attinenti allo sviluppo di un ordigno nucleare dopo il 2009". Il comunicato segue le dichiarazioni di lunedì del premier israeliano Benjamin Netanyahu, secondo cui l'Iran mente e progetta di realizzare almeno cinque bombe atomiche, potenti come quelle di Hiroshima.