22:38 - Il presidente iraniano, Hassan Rohani, in una conferenza stampa a New York, ha detto che "l'Iran non abbandonerà mai il suo diritto a portare avanti il suo programma nucleare a scopi pacifici". Rohani ha poi aggiunto che "non verrà preso in considerazione alcun accordo che non preveda il proseguimento dell'arricchimento dell'uranio da parte nostra e non saranno rimosse completamente le sanzioni".