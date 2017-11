Iran, 8 guardie di frontiera uccise al confine turco

Otto guardie di frontiera iraniane sono rimaste uccise in scontri con miliziani vicino al confine turco. Lo ha reso noto la televisione di Stato. Stando a quanto emerso, gli scontri hanno avuto luogo vicino Chaldoran, a circa 865 km a nordovest di Teheran. Non è chiaro a quale gruppo appartenessero i miliziani: l'area è già stata teatro in passato di scontri occasionali con gruppi di separatisti curdi ma anche con jihadisti islamici.