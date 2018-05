Iran, 8 condanne a morte per attacchi Isis a mausoleo Khomeini

Dal sito Jamaran.ir

Otto persone sono state condannate a morte in Iran per aver collaborato agli attacchi terroristici dell'Isis contro il parlamento iraniano e il mausoleo di Khomeini a Teheran a giugno dell'anno scorso. Lo riporta l'agenzia iraniana Fars. I condannati hanno venti giorni per ricorrere in appello. Negli attentati di un anno fa morirono 18 persone, oltre 50 rimasero ferite. Tutti i terroristi furono uccisi dalla polizia.