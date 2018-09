Iran, 22 morti per alcol adulterato di contrabbando

Almeno 22 persone sono morte negli ultimi 10 giorni in diverse aree dell'Iran, mentre centinaia sono state ricoverate in ospedale, per aver consumato alcol di contrabbando, adulterato con il metanolo. Lo ha riferito l'agenzia di stampa Isna. Il consumo d'alcol di contrabbando è molto diffuso in Iran, nonostante le sanzioni previste dalle leggi islamiche in vigore, che contemplano anche il carcere.