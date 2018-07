Ira di Trump contro il New York Times: "Media non patriottici"

Donald Trump torna ad attaccare i media dopo la replica del New York Times sull'incontro fra il presidente e l'editore Sulzerberg. "La libertà di stampa richiede la responsabilità di riportare le notizie in modo accurato", afferma il presidente che descrive come "morente" l'industria dei quotidiani. Trump cita il NYT e Washington Post, che "scrivono solo storie negative" sull'amministrazione. "Non cambieranno mai. I media non sono patriottici".