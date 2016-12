Iowa, Sanders chiede riconteggio

Bernie Sanders ha chiesto il conteggio voto per voto, dopo il risultato praticamente alla pari con Hillary Clinton nei caucus dell'Iowa, che hanno aperto la corsa alla nomination democratica e repubblicana per le elezioni presidenziali. Visto che, con il 99,94% dei voti, la Clinton ha un vantaggio di 0,4 punti percentuali su Sanders, il senatore del Vermont ha chiesto un conteggio che non lasci dubbi.