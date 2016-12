Iowa, catturato l'uomo ricercato per l'uccisione di due agenti

E' stato identificato e catturato dalla polizia l'uomo che a Des Moines, in Iowa, ha ucciso due agenti a colpi di pistola. Si tratta di Scott Michael Green, un bianco di 46 anni, che per alcune ore si era dato alla fuga. Le forze dell'ordine hanno subito fatto scattare una imponente caccia all'uomo. La popolazione era stata messa in guardia perché "armato e pericoloso".