Iowa, arrestato il killer dei due poliziotti uccisi a Des Moines

E' stato arrestato dalla polizia dell'Iowa l'uomo ricercato per aver ucciso due agenti nei pressi di Des Moines. Lo riferisce una portavoce delle forze dell'ordine, secondo quanto riportano i media statunitensi. L'uomo, Scott Michael Greene, 46 anni, era in fuga dopo il duplice omicidio ed era "armato e pericoloso", come aveva fatto sapere la polizia locale dopo averlo identificato.