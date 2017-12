Investiti Melbourne, autista Suv incriminato per 18 tentati omicidi

il 32enne australiano di origine afghane che ha lanciato il suo suv a tutta velocità contro la folla a Melbourne provocando 19 feriti, tra cui un italiano è stato incriminato con 18 capi di accusa per tentato omicidio. Lo riferiscono i media internazionali. Saeed Noori comparirà in tribunale dove sarà formalmente incriminato anche per aver intenzionalmente messo in pericolo vite umane.