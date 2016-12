Intesa Ue, Alfano: "Dati dei passeggeri aerei saranno tracciati"

"Abbiamo appena raggiunto un accordo sulla direttiva Pnr (il registro dei passeggeri aerei), che si concluderà definitivamente il 15 dicembre". Lo dice il ministro Angelino Alfano in una pausa dei lavori del Consiglio Affari interni della Ue specificando che i dati saranno "in chiaro" per sei mesi e "resteranno accessibili" anche se criptati per i quattro anni mezzo successivi.

L'accordo riguarda i voli dentro l'Europa ed è stato raggiunto tra governi europei e non in base ad un accordo tra istituzioni. Prevede la possibilità per le polizie di avere i nomi dei passeggeri, con l'obbligo per le compagnie aeree di tenere archiviate le indicazioni anagrafiche ed una serie di dati molto importanti.



"Questo - ha aggiunto il ministro dell'Interno - è un caso concreto di come l'Europa si sta attrezzando per controllare meglio gli accessi in Europa e gli spostamenti da e per l'Europa".



Alfano: "Rafforzato Europol, ma bisogna fare di più" - I ministri degli Interni europei, ha quindi spiegato Alfano, hanno "prodotto un rafforzamento di Europol, con una collaborazione più forte tra la polizia europea e le agenzie, a cominciare da Frontex". "Si sta avanzando su tutti i settori" ma, ha aggiunto il ministro dell'Interno, "è chiaro che di fronte alla sfida terroristica, non ci si può accontentare" e "bisogna spingere sempre di più sulla cooperazione di polizia, giudiziaria e tra le intelligence europee" con un "modello italiano da esportare in Europa".