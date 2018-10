Interpol: "Cina ci dia risposte su sparizione presidente"

L'Interpol ha chiesto formalmente a Pechino notizie del presidente dell'Organizzazione internazionale della polizia criminale, Meng Hongwei, scomparso dal 29 settembre. Secondo il quotidiano South China Morning Post, Meng Hongwei sarebbe stato preso in consegna non appena atterrato in Cina la settimana scorsa. "Ci aspettiamo risposte ufficiali dalle autorità cinesi in merito alle nostre preoccupazioni", si legge in un comunicato dell'Interpol.