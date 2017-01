Intercettazioni, spuntano legami tra Donald Trump e Cremlino

Non solo possibili transazioni finanziarie dalla Russia agli Stati Uniti. L'Fbi e l'intelligence stanno esaminando anche alcune comunicazioni intercettate dagli investigatori nell'ambito dell'inchiesta sui possibili legami tra il Cremlino e alcuni responsabili della campagna di Donald Trump, compreso il suo ex presidente Paul Manafort. Lo riporta il New York Times. Non è ancora chiaro se queste intercettazioni riguardino direttamente il tycoon.