Intelligence Usa: cellule Isis dormienti in Italia, ma gli 007 nazionali replicano: "Non risultano evidenze"

Cellule terroristiche dormienti dello Stato islamico sono presenti in Italia, così come in Germania e nel Regno Unito. A lanciare l'allarme è il capo dell'intelligence americana James Clapper . "Si tratta di gruppi analoghi a quelli che hanno organizzato gli attentati di Bruxelles del 22 marzo, in cui più di trenta persone sono state uccise", ha spiegato.

Gli 007 italiani: "Nessuna evidenza di attacchi pianificati" - Fonti dei servizi italiani commentano però che non risultano nuovi allarmi né indicatori concreti di attacchi terroristici nel nostro Paese. Arrivano con frequenza, aggiungono gli 007, segnalazioni da servizi collegati su possibili minacce, che vengono valutate attentamente dal Comitato di analisi strategica antiterrorismo e finora non ci sono evidenze di attacchi pianificati. Resta comunque l'elevata esposizione al rischio dell'Italia, anche perché sede del Vaticano.



Usa: necessaria più collaborazione tra servizi in Ue - Clapper ha inoltre sottolineato la necessità per i Paesi dell'Unione europea di impegnarsi di più nella condivisione di informazioni d'intelligence per contribuire a contrastare attacchi terroristici.



Secondo l'esperto, il desiderio delle nazioni Ue di incoraggiare la libera circolazione di beni e persone attraverso i loro confini e di garantire la privacy dei propri cittadini "in alcuni casi è in conflitto con la responsabilità di proteggere la sicurezza".