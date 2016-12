09:33 - Un ragazzo di 16 anni è stato arrestato e incriminato per aver "insultato" il presidente Tayyip Erdogan. Lo riferiscono i media turchi. Il giovane, aderente ad un movimento di sinistra, è accusato di aver insultato Erdogan durante una cerimonia in memoria di un giovane professore laico ucciso da estremisti islamici nel 1930. Secondo Hurriyet, in particolare il ragazzo aveva accusato il presidente di corruzione.