Insediamenti regolarizzati, Onu: legge israeliana viola il diritto

"Questo disegno di legge è in violazione del diritto internazionale e avrà conseguenze legali di vasta portata per Israele". Lo ha detto il portavoce dell'Onu, Stephane Dujarric, parlando del provvedimento israeliano sulla "regolarizzazione" degli insediamenti su terreni privati palestinesi. Le Nazioni Unite, ha aggiunto, "insistono sulla necessità di evitare qualsiasi azione che possa far deragliare la risoluzione tra i due Stati".