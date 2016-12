Insediamenti Israele, critiche Ue

11:51 - L'Unione europea ha condannato la costruzione di 2610 nuove abitazioni in un quartiere ebraico a Gerusalemme Est, avvertendo che le prospettive delle sue relazioni con Israele dipenderanno dal suo impegno per la pace. "Questo è un nuovo passo molto dannoso che mina la prospettiva di una soluzione a due stati e mette in dubbio l'impegno di Israele per una soluzione pacifica e negoziata con i palestinesi", recita un comunicato.