Insediamenti di Israele regolarizzati, i palestinesi temono il rischio escalation

L'Autorità nazionale palestinese ha definito "inaccettabile" la legge, approvata da Israele , che regolarizza gli insediamenti ebraici e le case costruite su terreni privati palestinesi in Cisgiordania. Il portavoce di Abu Mazen, per il quale si tratta di un provvedimento "contrario alla Risoluzione Onu", ha fatto appello alla comunità internazionale a intervenire prima che la situazione raggiunga un livello "difficile da controllare".

Anche il segretario generale dell'Organizzazione per la liberazione della Palestina, Saeb Erekat, ha condannato la legge definendola "un furto di terra", come riferiscono i media di Ramallah. "Israele respinge la pace - ha aggiunto - e uccide l'opzione della Soluzione a due Stati. E' tempo che il mondo metta fine al suo rapportarsi con Israele come Stato al di sopra della legge".



Hanan Ashrawi, del Comitato esecutivo dell'organizzazione, ha denunciato la legge. "In una sfida seria - ha detto - il governo israeliano di destra ed estremista ha approvato un provvedimento che sbianchetta e regolarizza gli insediamenti ebraici in Cisgiordania e a Gerusalemme est".