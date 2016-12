Inondazioni in West Virginia, sette morti e 500 persone intrappolate

Emergenza inondazioni negli Stati Uniti dove già si contano sette vittime in West Virginia. La situazione nello Stato è critica, e i soccorritori sono al lavoro per salvare circa 500 persone intrappolate in un centro commerciale a Elkview. Tra le vittime c'è anche un bambino di otto anni che è stato spazzato via dall'acqua. Un altro ragazzino risulta invece disperso. Le piogge hanno sommerso case e automobili.