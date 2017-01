Innsbruck, rogo in un appartamento: morte sorelline 4 e 7 anni

Due bambine di 4 e 7 anni sono morte la scorsa notte in un incendio a Innsbruck, in Tirolo. Il rogo è scoppiato, verso le 2 di notte, nella loro cameretta. Quando i vigili del fuoco sono arrivati sul posto la stanza era già avvolta dalle fiamme. I genitori e altri due bambini sono stati tratti in salvo dall'appartamento, che si trova in un condominio a più piani.