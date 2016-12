Innalza un muro intorno alla sua villa alle Hawaii: tutti contro il fondatore di Facebook, Mark Zuckerberg

"E' immenso - ha commentato un residente della zona - è triste che arriva uno, compra un considerevole pezzo di terreno e la prima cosa che fa è tagliare la vista che è stata disponibile per l'intera comunità per anni". Secondo altri il muro rovina la bellezza naturale del posto. Alcuni dei vicini di Zuckerberg hanno anche cercato di affiggere messaggi al famoso muro, ma secondo alcuni media locali sono stati prontamente tolti. Così, mentre monta la polemica, qualcuno confida ai cronisti quello che in molti pensano: "E' come Donald Trump".