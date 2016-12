Ingresso in Ue, la Turchia richiama l'ambasciatore a Vienna

La Turchia ha richiamato per consultazioni il suo ambasciatore in Austria dopo il botta e risposta degli ultimi giorni tra i due Paesi. All'inizio del mese l'Austria, infatti, aveva chiesto all'Ue di interrompere i negoziati per l'ingresso della Turchia. Non si era fatta attendere la replica del ministro degli Esteri turco che aveva definito Vienna "capitale del razzismo estremista".