Inghilterra, rissa tra camionisti a colpi di pala

Doveva essere un incidente da nulla, risolvibile con una constatazione amichevole, ed invece lo scontro tra due mezzi si è trasformato in una rissa a colpi di pala a bordo dell'autostrada. A Eccles, Greater Manchester, un furgoncino in retromarcia ha colpito un camion posteggiato lungo la strada. Al momento dello scambio dei documenti l'autista, però, non ha reagito bene picchiando il collega con dei pugni e distruggendo il mezzo pesante con una pala.