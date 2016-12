Inghilterra, rapina fast food mascherato da Babbo Natale

Chi ha detto che Babbo Natale debba per forza scendere dal camino e portare i regali? Ad Alfreton, in Inghilterra, si è arrampicato dalla finestra e... ha rapinato un fast food . È successo in un ristorante della catena KFC sabato 19 dicembre: intorno alle 22.30, un bandito vestito con il tradizionale abito rosso e bianco si è intrufolato nel locale, a quell'ora fortunatamente deserto e, minacciando il personale con un coltello, si è fatto consegnare diverse centinaia di sterline.

La polizia locale ha pubblicato il filmato delle telecamere di sorveglianza, chiedendo aiuto per rintracciare il ladro mascherato. Identificarlo dalle immagini, tuttavia, non sarà semplice: alto circa un metro e 60, di corporatura tarchiata, l'uomo ha il volto coperto da una calzamaglia e indossa guanti neri.



Quel che si può dire con certezza, data l'agilità con cui salta nel ristorante dalla finestra del cosiddetto "drive thru" (lo sportello da cui ritirare il cibo stando direttamente in automobile), è che di Babbo Natale, oltre al vestito, abbia ben poco: nemmeno il celebre pancione.