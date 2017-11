Inghilterra, pedofilo nano non andrà in carcere perché "troppo basso"

Non andrà in carcere a causa della sua bassa statura. È quanto accaduto a Bryan Anthony Bowen , un giovane 26enne affetto da nanismo . Il giudice ha deciso che il ragazzo - condannato a 48 settimane, pena poi sospesa per due anni - non è adatto alla vita in prigione perché “ piccolo di statura ed emotivamente inadeguato ”. Lo riporta la stampa inglese. Bowen, residente a Welshpool, Powys, vicino al confine con l'Inghilterra , aveva adescato due ragazze di 15 e 13 anni su Facebook, chiedendo e mandando foto di nudo e messaggi sconci.

Il giudice Rhys Rowland, della Mold Crown Court, ha detto che il giovane non sarebbe riuscito ad affrontare la dura vita del carcere. Inoltre, Dafydd Roberts, difensore del giovane, aveva chiesto che il suo cliente non venisse incarcerato per via delle sue difficoltà di apprendimento.



I messaggi - "Vuoi s...e?", "Ti sc...ò", aveva scritto l’uomo a una 15enne. Lei ha provato a bloccarlo, ma lui ha continuato. E non è finita. Nel suo computer portatile, la polizia ha trovato anche altri messaggi, inviati a una 13enne. “Ero convinto avesse più di 16 anni”, ha detto Bowen quando è stato arrestato. Successivamente, però, ha ammesso di aver incitato le due ragazzine per convincerle a fare sesso con lui.



Le conseguenze - Bowen è stato iscritto nel Registro dei reati sessuali ed è stato punito con la riabilitazione e il coprifuoco per tre mesi: tutti i giorni dalle 21 alle 7 del mattino.