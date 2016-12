Inghilterra, la Regina Elisabetta vuole invitare Trump e Melania a Windsor

Il governo britannico sembra confidare molto nell'incontro tra la regina Elisabetta e Trump. Il neo eletto presidente americano avrebbe detto a Thersera May, Primo Ministro britannico, che sua madre scozzese è da sempre stata una grande fan della regnante. Una fonte vicino al governo avrebbe confermato l'importanza dell'incontro: "La Regina è la chiave. Non è un'arma segreta ma la più importante arma pubblica. Niegel Farage non può competere".



Per Theresa May l'incontro è di cruciale importanza: potrebbe mettere a tacere le voci che indicano Nigel Farage, leader dell'Ukip, come il vero legame inglese con Trump. L'invito è stato pensato per cercare di creare un accordo di libero scambio post-Brexit con gli Stati Uniti e capire il pensiero di Trump su Nato, Siria e altre questioni di politica estera. Il portavoce della famiglia reale ha chiarito che gli incontri con i leader stranieri sono organizzati su consiglio del governo.