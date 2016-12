Inghilterra "invasa" dalle volpi, l'invito shock di Londra: "Sparate"

17:09 - E' invasione di volpi a Londra. Sono sempre di più gli esemplari che popolano la metropoli, scegliendo come loro habitat i giardini delle villette e sfamandosi dai cassonetti. Per correre ai ripari il municipio di Wandsworth, nel sud-ovest della capitale, ha prodotto delle controverse linee guida per ridurre la diffusione degli animali. Fra queste, si suggerisce di sparare alle volpi, di non sfamarle o di piazzare trappole nel giardino di casa.

Con un annuncio del genere, c'è il forte rischio che si scateni una vera e propria caccia a tappeto. Ecco perché i dirigenti comunali hanno inserito una doverosa precisazione nel testo: "Sparare nelle aree urbane non è solitamente appropriato, ma quando viene effettuato bisognerebbe fare molta attenzione per garantire la sicurezza non solo delle persone ma anche della fauna circostante". Ma agli scettici e agli animalisti questo non è bastato. Il municipio, dopo molte critiche, ha quindi ammesso che il metodo migliore per contrastare l'invasione è quello di non permettere alle volpi di sfamarsi raggiungendo i sacchi della spazzatura.