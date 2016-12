Inghilterra, il Solstizio dʼinverno a Stonehenge 1 di 10 Instagram Instagram Inghilterra, il Solstizio d'inverno a Stonehenge Instagram/ woodland_enchantment 2 di 10 Instagram Instagram Inghilterra, il Solstizio d'inverno a Stonehenge Instagram/cogdogg 3 di 10 Instagram Instagram Inghilterra, il Solstizio d'inverno a Stonehenge Instagram/theleylinesuk 4 di 10 Instagram Instagram Inghilterra, il Solstizio d'inverno a Stonehenge Instagram/esthergumnphotography 5 di 10 Instagram Instagram Inghilterra, il Solstizio d'inverno a Stonehenge Instagram/esthergumnphotography 6 di 10 Instagram Instagram Inghilterra, il Solstizio d'inverno a Stonehenge Instagram/dukanahq 7 di 10 Instagram Instagram Inghilterra, il Solstizio d'inverno a Stonehenge Instagram/franklybeautifuluk 8 di 10 Instagram Instagram Inghilterra, il Solstizio d'inverno a Stonehenge Instagram/sopeling 9 di 10 Instagram Instagram Inghilterra, il Solstizio d'inverno a Stonehenge Instagram/abichewybentley 10 di 10 Instagram Instagram Inghilterra, il Solstizio d'inverno a Stonehenge Instagram/and__walk leggi dopo slideshow ingrandisci

In questa giornata, i celti macellavano gli animali e celebravano il culmine della fermentazione della birra. Le credenze vogliono che Stonehege fosse stato eretto proprio nel luogo migliore per assistere al tramonto del sole nel giorno più corto dell'anno. Il pianeta luminoso, infatti, raggiunge il 21 dicembre il suo punto più basso rispetto all'orizzonte dando l'impressione, secondo le credenze antiche, che si tuffi nell'oscurità.



All'alba però il Sole risorge ancora una volta determinando l'inizio dell'inverno. A Stonehenge molti appassionati della cultura celtica si raccolgono insieme per intonare canti e per rivivere la magia di una celebrazione antica che affascina con la sua magia.