Inghilterra, evade per fare sesso con la moglie e si vanta su Fb: scoperto

E' stato tradito dalla vanità. Un 26enne, evaso dal carcere, dove stava scontando cinque anni per aggressione a mano armata, ha trascorso il weekend con la moglie in un lussuoso hotel di Spalding in Inghilterra e poi si è vantato su Facebook delle sue doti amatorie e di non aver saldato la prima notte con un inganno. E' stato smascherato dagli albergatori: hanno chiamato la polizia, che ha posto fine alla "romantica" evasione.

Le cenette a lume di candela a base di champagne e le due notti di passione nella suite esclusiva hanno insospettito il personale dell'hotel, insieme al look poco sobrio della giovane moglie, che stonava in un ambiente raffinato. Gli albergatori hanno pensato di dare un'occhiata al profilo Facebook del cliente, che dichiarava di essere residente nel penitenziario di North Sea Camp, di non saldato la prima notte in hotel con un inganno oltre a vantarsi delle proprie performance sotto le lenzuola.





Per non pagare il galeotto ha fatto finta di essersi lussato la caviglia, cadendo da una sedia in camera. Una volta scoperto la truffa, è intervenuta la polizia che lo ha riportato in carcere.