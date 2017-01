Ingerenze nel voto Usa, Mosca non espelle diplomatici americani

Il presidente russo, Vladimir Putin, ha deciso di non espellere i diplomatici americani in risposta all'analogo provvedimento preso dagli Usa per le ingerenze nel voto americano. Dopo l'annuncio, da parte del ministero degli Esteri, dell'espulsione degli americani, in un comunicato il Cremlino fa sapere che la Russia "si riserva il diritto" di rispondere agli Stati Uniti ma non intende scendere al livello di una "diplomazia irresponsabile".